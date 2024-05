Torna Trail Sacred Forest Saranno 800 all’appuntamento per riscoprire natura e paesi

(Di martedì 28 maggio 2024) di Sara D’Alessandro Lo sport volano del turismo.domenica 2 giugno a la nona edizione del "", che ritrova il suo posto nel calendario dei grandi eventi offroad dopo essere stato costretto a saltare l’edizione dello scorso anno a causa dell’alluvione in Emilia Romagna, che ha avuto delle ripercussioni su buona parte dei percorsi. Una gara podistica che richiamerà atleti e appassionati da tutta la penisola e non solo, disegnata tra le bellezzeli del Parco dellee casentinesi: un connubio fortunato tra sport e territorio che mette in risalto le peculiaritàlistiche della zona. Sono ottocento gli atleti iscritti provenienti non solo dall’Italia ma anche da Olanda, Spagna, Croazia, Danimarca e Austria a cui si aggiungono i partecipanti alla camminata non competitiva.

