Torna Miss Padania la Lega rispolvera il contest

(Di martedì 28 maggio 2024) AGI -dopo 12 anni di stop. L'idea dire la gara di bellezze femminili del Nord, tanto cara a Umberto Bossi, è dell'europarlamentare dellaAngelo Ciocca, in corsa per un altro mandato alle Europee dell'8 e 9 giugno. 'by Cioccà è il titolo che pubblicizza il "concorso che valorizza la bellezza dei valori e le tradizioni del Nord Italia". L'evento è in programma sabato 1 giugno, in concomitanza con la chiusura della campagna elettorale di Ciocca, al Centro Polifunzionale di San Genesio (Pavia), in via Parco Vecchio 2. Ospiti della serata: Claudio Brachino, Luca Bergamaschi, Roberto Di Nunno, Giorgia Colombo, Giulia Pelagatti. In giuria, tra gli altri, Edoardo Raspelli, che ha seguitodagli albori).