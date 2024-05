Torna la Festa di Primavera Una settimana di appuntamenti dedicati a ragazzi e studenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Ha preso il via, al mercato di Marlia, la 37a edizione delladipromossa dal Rione Santa Caterina in collaborazione con il Comune di Capannori, che dà spazio alle scuole del territorio per realizzare spettacoli musicali, teatrali e recite. A dare il via all’attesissimo appuntamento è stata l’esibizione concerto, ieri sera, dell’Orchestra di flauti dolci della scuola secondaria di primo grado ‘L. Nottolini’ di Lammari, composta in questo caso dalle sole classi prime. La nuova edizione delladi, proseguirà per tutta lae vedrà come protagonisti tanti alunni edelle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie provenienti dalle scuole della zona di Marlia e di alcuni paesi limitrofi.