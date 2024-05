(Di martedì 28 maggio 2024)"Con il Cuore, neldi", giunto alla ventiduesima edizione, la campagna solidale dei frati del Sacro Convento per aiutare i bambini bisognosi, le famiglie in difficoltà, gli anziani e i malati di cui i Frati di Sand’Assisisi prendono cura ogni giorno, in Italia e nel mondo. Ilbenefico sarà trasmesso indal sagrato della chiesa superiore della Basilica di Sangiovedì 6 giugno in prima serata su Rai1, Rai Radio1 e in streaming su RaiPlay. A condurre l’evento sarà ancora una volta Carlo Conti che, dal 2008, conduce il tradizionale appuntamento, la "estiva di San" come è stata definita. Anche questa edizione, coordinata da padre Enzo Fortunato, vedrà la partecipazione di persone impegnate in prima linea nell’accoglienza e nella cura delle persone in difficoltà.

Una giornata di musica, tra canzone d’autore e rock , che culminerà in un concerto con i compagni d’avventura di Guccini . Domenica l’area feste del Parco Superga di Muggiò farà da scenario per l’iniziativa “Sunday Music Park - Una domenica al parco“, che dalle 11 del mattino a mezzanotte ... ilgiorno

In tempi che hanno visto il moltiplicarsi di apparizioni mariane, alcune delle quali molto discusse se non apertamente disconosciute dalla Chiesa stessa, arriva la Stretta di Papa Francesco per limitare un fenomeno che, pur tra molti episodi giudicati reali e autentici, ha dato adito a più di una ... iltempo

Papa Francesco e la "frociaggine": meglio non accogliere gay in seminario - Papa francesco e la "frociaggine": meglio non accogliere gay in seminario - «In alcuni seminari c’è già troppa frociaggine». Secondo quanto ricostruito da la Repubblica, lo scorso 20 maggio Papa francesco avrebbe pronunciato questa frase in un incontro a porte chiuse in Vatic ... informazione

Torna la festa di ’Con il Cuore’ . In diretta tv il grande concerto: "Nel nome di Francesco" - Torna la festa di ’Con il Cuore’ . In diretta tv il grande concerto: "Nel nome di francesco" - Giovedì 6 giugno su Rai1 la 22esima edizione dello spettacolo organizzato per solidarietà dai frati del Sacro Convento. Show sul sagrato della Basilica con Carlo Conti e tanti artisti. lanazione

Ponza si affida a 20 influencer per promuovere l'isola tra i più giovani: ecco chi sono - Ponza si affida a 20 influencer per promuovere l'isola tra i più giovani: ecco chi sono - Influencer, content creator, attori, comici e talenti del mondo digitale sono sbarcati sull’isola di Ponza per trascorrere insieme un weekend intenso e pieno di ... ilmessaggero