(Di martedì 28 maggio 2024) Pesaro, 28 maggio 2024 – Hanno usato undi ghisa, dal peso di circa 20 chilogrammi, per sfondare la vetrata delM.S. Enterprise, di Uddin Shohel, in via delle Galligarie. Il fatto è avvenuto alle 2.59 di ieri lunedì, ancora nel cuore della notte. I ladri, con una macchina rossa, si sono appostati davanti al(telefonia e alimentari) e, in brevissimo, sono riusciti ad entrare, rubando il fondo cassa di circa 1080 euro. Fortuna ha voluto che un residente, sentendo il rumore, si sia affacciato alla finestra, intimando ai malviventi di andarsene. Così nient’altro è stato rubato: “Noi siamo spaventati, perché è lache succede – ha spiegato il titolare Uddin Shohel –. Questo è una conduzione familiare e un danno del genere per noi è una grossa spesa.

Torna la banda del tombino, negozio saccheggiato in centro per la terza volta - Torna la banda del tombino, negozio saccheggiato in centro per la terza volta - Pesaro: con un blocco di ghisa di 20 chili i ladri hanno sfondato la vetrina di un emporio in via delle Galligarie. Il titolare: “Stasera dormiamo dentro” ... ilrestodelcarlino

TOMBINO ROTTO E ODORI INSOPPORTABILI IN VIA FARRONI ALL’AQUILA: PROTESTANO I RESIDENTI - tombino ROTTO E ODORI INSOPPORTABILI IN VIA FARRONI ALL’AQUILA: PROTESTANO I RESIDENTI - L’AQUILA – Proteste dei residenti di via Agostino Farroni, nel quartiere di Pile, all’Aquila, a causa di un tombino rotto (foto fornita da G. Cocciolone) da dove esce da giorni un odore insopportabile ... abruzzoweb

Salone di parrucchieri nel mirino. Spaccata anche alla tabaccheria - Salone di parrucchieri nel mirino. Spaccata anche alla tabaccheria - Spaccata notturna al salone di parrucchieri di via Gerosa, Sacca. Ladri rubano attrezzature e denaro. Anche tabaccheria colpita. Preoccupazione per sicurezza nella zona. msn