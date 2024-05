(Di martedì 28 maggio 2024) Pisa, 28 maggio 2024 -a Pisa la rassegna letteraria 'in', organizzata dalla Libreria Ghibellina e cresciuta negli ultimi anni grazie al prezioso sostegno di Pharmanutra, sponsor di tutti gli eventi in programma. Dal prossimo martedì e fino a venerdì 28 giugno si terranno quattordici incontri cone scrittrici provenienti da tutta Italia che saranno accompagnati sul palco de La Nunziatina, a partire dalle 18, da importanti giornalisti ma anche da appassionati lettori. «'in' - racconta Rimedia Deffenu, titolare della libreria - è nato undici anni fa proprio con l’idea di far interagire gli autori con i lettori». In ordine di date si alterneranno sul palco:, Nicoletta Verna, Cristina Marconi, Sante Lesti, Sacha Naspini, Pier Paolo Di Mino, Milena Agus, Enrico Terrinoni, Stefano Nazzi, Massimo Carlotto, Piergiorgio Pulixi, Antonio Franchini, Maurizio Maggiani.

Domani, come ogni terza domenica del mese, a borgo a Buggiano si rinnova, nelle vie del centro storico, l’atteso appuntamento con il mercatino ’Curiosando e riciclando… per dare nuova vita alle cose’. Dalle 9 fino al tramonto corso Indipendenza si riempirà di bancarelle con oggetti particolari ... lanazione

Torna in città 'Scrittori in borgo'. Primo appuntamento con Adriano Sofri - torna in città 'Scrittori in borgo'. Primo appuntamento con Adriano Sofri - Parte martedì la rassegna organizzata dalla libreria Ghibellina. Fino al 28 giugno quattordici incontri sul palco de La Nunziatina ... lanazione

Torna “Rosso Italia” a San Benedetto: un grande evento dedicato al Made in Italy - torna “Rosso Italia” a San Benedetto: un grande evento dedicato al Made in Italy - L’appuntamento è per sabato 22 giugno dalle 18 alle 24, nella cornice di Viale Secondo Moretti. Testimonial d'eccezione Luca Abete ... rivieraoggi

Il Volo – Tutti per uno: scaletta del 28 maggio e ordine di uscita degli ospiti - Il Volo – Tutti per uno: scaletta del 28 maggio e ordine di uscita degli ospiti - Il Volo – Tutti per uno: scaletta del 28 maggio e ordine di uscita degli ospiti presenti all'Arena di Verona per l'ultima puntata. tag24