Torino arrestato Halili Elmahdi | presunto terrorista vicino all’Isis Il primo a fare propaganda per Daesh in italiano

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 -, un estremista islamico consideratoall'Isis. Il 29enne marocchino naturalizzatosarebbe l'autore dei primi testi dijihadista scritti in, per lui l'accusa è di associazione terroristica dello Stato Islamico.era già finito in manette nel 2015 e nel 2018 quando viveva a Lanzo, nel torinese, per i suoi legami con ile le sue campagne di radicalizzazione e proselitismo sul web. A seguito delle condanne gli era stata tolta la cittadinanza italiana, ma quando fu scarcerato a fine luglio del 2023 non fu espulso per intoppi burocratici. Durante la permanenza in carcere il marocchino avrebbe ulteriormente radicato il suo fondamentalismo, assumendo atteggiamenti violenti in un crescendo all'interno del carcere e tornato il libertà.