Topolino omaggio a Sherlock Holmes per i 165 anni dalla nascita di Doyle

(Di martedì 28 maggio 2024) Alcune tra le storie Disney più belle ispirate alla letteratura del mistero, raccolte in un TopoLibro speciale con la prefazione firmata da Marco Malvaldi Elementare, Topson! È in arrivo un nuovo TopoLibro da collezione davvero imperdibile. Per celebrare i 165del celeberrimo scrittore scozzese Arthur Conan, Panini Comics presentaraccontato da, un volume che raccoglie alcune avventure con i personaggi Disney alle prese con il metodo investigativo fatto di osservazione e deduzione “ideato” daper il protagonista dei suoi romanzi. Arricchitoprefazione di Marco Malvaldi – noto giallista italiano –raccontato daè disponibile in edicola, in fumetteria su Panini.