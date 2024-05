Top&Flop – Napoli-Lecce | Fischi e contestazione all’ultima gara con il tricolore sul petto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 28 maggio 2024) Top Nelpochi i calciatori che hanno fornito una buona prestazione nel pareggio 0-0 con il. Kvaratskhelia, perché è l’unico che riesce a creare qualcosa nel deserto azzurro. Ostigard, che neutralizza tutte le palle aeree dimostrando che avrebbe meritato più spazio. Menzione anche per Cajuste e Ngonge. L’esterno belga appena entrato sfiora due volte la rete, prima con un tiro a giro di sinistro e poi con una gran botta di destro che si stampa sulla traversa. Ma il top della partita delè il faro del centrocampo azzurro, Stanislav Lobotka. Lo slovacco, e non è la prima volta, è l’inesauribile fonte del gioco azzurro, tutte le azioni partono dalle sue geometrie. Fondamentale anche in interdizione. Flop Purtroppo sono tanti i calciatori delsottotono in questa partita.