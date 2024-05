Tommaso Paradiso arriva il primo album live | tracklist e cover

(Di martedì 28 maggio 2024)annuncia la pubblicazione del suo, “IN CONCERTO”, in arrivo in doppio vinile il 28 giugno 2024: nelladiciannove brani registrati durante il tour nei palazzetti 2023, a cui seguirà dal 30 giugno il tour estivo Tommy Summer Tour 2024, entrambi prodotti e organizzati da Vivo Concerti. Sarà disponibile anche il vinile in versione autografata in esclusiva sullo Shop Universal.è uno fra i più grandi artisti italiani amati dal vivo, grazie a un repertorio che è entrato nella storia della musica contemporanea italiana negli ultimi dieci anni. Molte canzoni della sua carriera sono diventate delle vere e proprie hit sin dal momento dell’uscita, e durante ivengono cantate all’unisono unendo il pubblico di varie generazioni.

