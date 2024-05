Tivoli – A sei mesi dall’incendio riapre ospedale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 28 maggio 2024) Sono ripartiti da ieri i reparti e i servizi dell’San Giovanni Evangelista di, in parte distrutto da un incendio nella notte tra l’8 e il 9 dicembre scorsi che provocò anche la morte di 3 persone. Il presidente della Regione, Francesco Rocca, il direttore regionale della direzione Salute e Integrazione sociosanitaria, Andrea Urbani, e il commissario straordinario della Asl Roma 5, Silvia Cavalli, hanno fatto un sopralluogo sulla struttura e constatato sia la riqualificazione che le nuove apparecchiature. A seidal rogo il nosocomio Tiburtino è tornato a funzionare a pieno regime, ad eccezione del pronto soccorso che tornerà a essere operativo dal 30 settembre, in alcuni casi in anticipo rispetto al cronoprogramma (ad esempio il reparto di Oncologia e il relativo day hospital, che sono in funzione dal 20 maggio).