Tiro con l’arco i convocati dell’Italia per la Veronica’s Cup | azzurre in Slovenia per scalare il ranking olimpico

(Di martedì 28 maggio 2024) Dopo gli ultimi impegni tra Europei e Coppa del Mondo, la Nazionale italiana diconsarà di scena questa settimana a Kamnik () dal 30 maggio al 2 giugno per laCup 2024, evento valido per ilmondiale che verrà utilizzato tra poco meno di un mese per assegnare gli ultimi due pass a squadre (sia al maschile che al femminile) per le Olimpiadi di Parigi. L’Italia, già certa di presentarsi ai Giochi con 3 uomini e almeno 1 donna, vuole completare l’opera e proverà dunque a qualificare la squadra femminile al completo sul campo tramite il PreMondiale di Antalya (4 slot a disposizione) o in alternativa con il ripescaggio attraverso ilinternazionale. Proprio in quest’ottica la direzione tecnica nazionale ha deciso di convocare le tredi riferimento inper questa kermesse.