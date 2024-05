Tiro a segno oro e pass olimpico per l’elvetica Chiara Leone nella carabina tre posizioni agli Europei 27ma Barbara Gambaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024) Oro enon nominale persportiva treda 50 metri femminilesenior 2024 di, in corso ad Osijek, in Croazia: la seconda carta olimpica va all’atleta individuale neutrale Darya Chuprys. La migliore delle azzurre è, Italia 13magraduatoria a squadre. Colpo doppio per, che vince la finale con 463.5 e conquista oro eper la Svizzera. Alla piazza d’onore la polacca Julia Ewa Piotrowska, che va all’argento a quota 460.8. Bronzo per l’altra elvetica Emely Jaeggi, che viene eliminata in terza posizione a quota 450.7. Resta ai piedi del podio la norvegese Jeanette Hegg Duestad, quarta con 440.1. Quinta piazza per la ceca Veronika Blazickova, a quota 429.