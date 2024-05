Tiro a segno Ceccarelli ultimo treno per le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024)per Parigi. Sofia Ceccarello si giocherà oggi all’Europeo di Osijek l’ultima chance per partecipare allefrancese, un risultato che la vedrebbe bissare così la qualificazione a Tokyo di quattro anni fa. La ravennate sarà in gara nella carabina 50 metri tre posizioni e proprio il precedente di tre anni fa le sorride. Nella città croata ha infatti conquistato il pass olimpico nell’aprile del 2021 sempre in questa specialità, vincendo una inaspettata quanto meritata medaglia d’oro, e la speranza e che si possa ripetere. Un obiettivo alla portata di Ceccarello, ma non semplice da raggiungere visto che la concorrenza sarà agguerrita, pur se molte avversarie hanno già ottenuto la qualificazione. In palio ci sono due pass olimpici e per averli bisognerà entrare nella finale a otto.