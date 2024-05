Thunderbolts* un nuovo dettaglio dà un’idea migliore di cosa aspettarci dal film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 28 maggio 2024) I Marvel Studios hanno fatto un ottimo lavoro nel mantenere i segreti relativi alla trama del loro prossimo, fino a quel misterioso asterisco che è stato aggiunto al titolo poco prima dell’inizio delle riprese. Via CBM siamo in grado di mettere insieme alcuni dettagli sul, cose attraverso fughe di notizie e interviste al cast, ma per la maggior parte il progetto rimane avvolto nel segreto. Adesso, però, alcuni nuovi dettagli della storia hanno trovato la loro strada online. Non si tratta di nulla di troppo chiaro e dettagliato – e c’è una buona possibilità che questo elemento venga evidenziato nel primo trailer – ma se preferite sapere il meno possibile, a questo punto è d’obbligo un avviso spoiler. Secondo Daniel Richtman, ilinizierà con Yelena Belova, agente statunitense, Ghost e Taskmaster inviate dalla Contessa Valentina Allegra De Fontaine per eliminare un obiettivo sconosciuto “in un caveau”.