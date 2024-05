The Penguin lo spinoff di Batman con Colin Farrell | trama e quando esce

Colin Farrell , star di The Penguin , ha rivelato quali sono i cattivi del franchise di Batman che più gli stanno a cuore e ha nominato il suo Cavaliere Oscuro preferito. Quando si è diffusa la notizia che Colin Farrell era stato scritturato per il ruolo del Pinguino in The Batman , molti fan non ... movieplayer

The Penguin, la serie spin-off di The Batman prossimamente su Sky - The penguin, la serie spin-off di The Batman prossimamente su Sky - In contemporanea assoluta con gli Stati Uniti l’attesissimo spinoff di The Batman con Colin farrell nei panni dell’iconica nemesi dell’eroe del DCU. Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming ... tg24.sky

Irish deal done for Colin Farrell's The Penguin series - Irish deal done for Colin farrell's The penguin series - It has been announced that Sky has acquired the Ireland and UK rights to the eagerly awaited Colin farrell-starring series The penguin "in one of Sky's biggest deals in recent months". rte.ie

Sky Swoops For Max’s ‘The Penguin’ TV Series - Sky Swoops For Max’s ‘The penguin’ TV Series - The penguin' has sold to Sky in the UK - the series stars Colin farrell and is based on the character from Matt Reeves' Batman. deadline