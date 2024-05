The Penguin la serie DC in Italia su Sky e Now

(Di martedì 28 maggio 2024) Laspin-off di The Batman dal titolo Thesarà un’esclusiva Sky e Now per l’. Il divo hollywoodiano Colin Farrell tornerà, come noto, a vestire i panni del villain DC Pinguino nel corso di quest’anno grazie allaintitolata The. Se negli USA sarà Max a trasmettere lo show, inl’esclusiva è stata raccolta da Sky, e da Now per lo streaming. Non esiste ancora una data ufficiale di lancio, ma da quanto emerge gli episodi saranno trasmessi in contemporanea con gli USA e con cadenza settimanale. The: il teaser trailer Lauren LeFranc, produttrice di Hemlock Grove e Agents of SHIELD, ha avuto il ruolo di showrunner. Matt Reeves, che ha diretto The Batman, è il produttore esecutivo. Craig Zobel ha diretto i primi tre episodi.

