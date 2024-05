The Penguin ecco quando uscirà in Italia la serie spin-off di The Batman

(Di martedì 28 maggio 2024) Skyha annunciato l’acquisizione dei diritti di trasmissione per l’di The, laoff di Thedi Matt Reeves, con Colin Farrell nei panni del criminale Oswald Cobblepot; la mini, che consta di otto episodi, andrà in onda alla fine del 2024, in contemporanea con la trasmissione americana, un episodio a settimana, in esclusiva su Sky e in esclusiva streaming su NOW; lo ha confermato, attraverso i propri canali ufficiali, la stessa multinazionale europea, a seguito di un accordo con Warner, che distribuisce la. Ricordiamo per completezza che Thenegli Stati Uniti andrà invece in onda sulla piattaforma streaming Max. Questa novità tanto attesa conferma le previsioni lanciate in primavera dal CEO di Warner David Zaslav che, durante l’assemblea degli azionisti, aveva anticipato un’uscita nell’ultimo trimestre fiscale dell’anno; ora non resta che attendere oltre per la data ufficiale.

