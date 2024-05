The Northman dove è stato girato il film?

(Di martedì 28 maggio 2024) L’epicoThedi Robert Eggers trova gran parte del suo fascino nelle location, ovvero in Irlanda del Nord, principalmente, nonostante l’azione si svolga tra Islanda, Scozia e Ucraina. La pellicola del regista di The Witch si propone come un brutale viaggio soprannaturale nelle terre vichinghe del X secolo: la maggior parte dei luoghisi sono svolte le riprese di questa storia tra magia, mitologia norrena e superstizioni, è a un’ora di macchina da Belfast e comprende paesaggi mozzafiato, che ripercorriamo in questo articolo. Regno di Re Aurvandill – Torr Head, Irlanda del Nord Torr Head, location del villaggio di The(Fonte: Belfast Telegraph)Il regno dell’isola di Re Aurvandil (interpretato da Ethan Hawke) èuno dei grandi set costruiti sul posto per ila Torr Head, uno spettacolare promontorio situato appena fuori Ballycastle, nell’Irlanda del Nord.

