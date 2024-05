The Legend of Zelda Nintendo annuncia il nuovo set lego

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 28 maggio 2024)il setGrande Albero Deku 2-in-1. Il set, disponibile da settembre, include diversi elementi tratti dal gioco, tra cui l’Ocarina, lo Scudo Hylia e la Spada Suprema. Non mancano tre minifigure di Link e una collezionabile raffigurante. Il set, composto da 2.500 pezzi, offre due versioni del Grande Albero Deku, ovvero quelle viste in Ocarina of Time e in Breath of the Wild. The #TheofGreat Deku Tree 2-in-1 Set is available Sept. 1, 2024. pic.twitter.com/bhEka3VfHb —of America (@America) May 28, 2024 Già a gennaio, alcune voci di corridoio avevano anticipato l’arrivo di unsetcon protagonista proprio il Grande Albero Deku. Secondo quanto riportato, l’arrivo del set era previsto nel corso del 2024; tuttavia, dopo poche ore,ha chiesto e ottenuto la rimozione delle immagini trapelate online.