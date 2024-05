The Last of Us – Stagione 2 | prima foto di Jeffrey Wright sul set

(Di martedì 28 maggio 2024) Abbiamo incrociato per lavolta Isaac Dixon in Theof Us Part II; il leader del Washington Liberation Front, è un antagonista del gioco e sembra che presto ne sapremo di più anche della sua versione in live action, dal momento cheè entrato a far parte della secondadi “Theof Us” della HBO proprio nei panni di Dixon. Unadal set della2 di Theof Us appena rivelata (condivisa per lavolta su GameFragger.com) mostravestito come una versione più giovane del cattivo. Il gioco ha rivelato solo alcuni dettagli minori sul suo passato, incluso il fatto che si è trasferito a Seattle dopo aver prestato servizio nel Corpo dei Marines degli Stati Uniti. Nel presente, lui è il capo di Abby e lei è il suo soldato più fidato.

Nuove indiscrezioni parlano della prima metà del 2025 come periodo utile per assistere al l’uscita di The Last of Us 2 Pochi adattamenti di videogiochi hanno raggiunto il successo di The Last of Us della HBO. La prima stagione ha conquistato il pubblico con la sua trama avvincente e le ... tuttotek

Ubicontest, Roland Garros day 3: Italia al centro. Cobolli per confermare, Zeppieri per sognare. E tu in chi speri - Una sfida affascinante e dal sapore di futuro, con entrambii alla ricerca della prima vittoria ... E, last but non least, il tentativo di ritrovarsi di Giulio Zeppieri , n.148 ATP, contro il n.22 del ... ubitennis

The Last of Us 2, prima foto dal set di Jeffrey Wright nei panni di Isaac! - New entry a parte, comunque, qui trovate tutto ciò che c'è da sapere su The Last of Us 2 al momento . TRONO DI SPADE STAGIONE 8 è uno dei più venduti oggi su serial.everyeye