(Di martedì 28 maggio 2024) Il nuovo film di Ali Abbasi st decisamente facendo parlare di sé. Mentre ricerca un’accordo disu territorio statunitense, gli avvocati dell’ex presidente Donaldhanno inviato una lettera di diffida ai produttori e per impedire che Thevenga visto da chiunque negli Stati Uniti. “Il film si presenta come una biografia fattuale di, ma nulla potrebbe essere più lontano dalla verità”, si legge nella lettera del 22 maggio ad Abbasi e allo sceneggiatore Gabriel Sherman (che a un certo punto è accusato di rendere “razzisti, marxisti e dichiarazioni denigratorie contro il presidentenel 2018”). “È un miscuglio di bugie che diffama ripetutamente il presidentee costituisce un’interferenza diretta straniera nelle elezioni americane“, aggiunge la corrispondenza di tre pagine, con un riferimento ai finanziamenti di Thedal Canada (dove è stato girato il film), Irlanda e altrove.

