TG LA7 quando va in onda e come vedere le repliche in tv e streaming

(Di martedì 28 maggio 2024) Si presentauno dei più giovani telegiornali della televisione italiana, eppure in breve tempo è diventato uno degli appuntamenti con l’informazione più importanti dei palinsesti. Il TG di LA7 è nato infatti, di conseguenza alla creazione della stessa rete nell’anno 2001. Il notiziario passò così da TMC News a TG LA7, sotto la prima direzione di Gad Lerner. Sono diverse le modifiche che subisce nel corso degli anni, ma segue un taglio nuovo a partire dal 2006,il direttore Antonello Piroso ne da un’impostazione più mirata agli approfondimenti. Il 2007 infine, è l’anno che segna l’arrivo alla direzione di Enrico Mentana, che ne diventa anche volto dell’edizione principale. Il TG LA7 può vantare un primato nazionale: è stato il primo telegiornale a trasmettere in formato 16:9.

