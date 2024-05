Testa di maiale sul cancello di casa di un imprenditore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnadicollocata suldi. Episodio inquietante a Montoro, in provincia di Avellino, nei confronti di undel posto. A fare la scoperta e a denunciare l’accaduto è stato proprio l’, che vive in una villetta in contrada Figlioli. Sono immediatamente scattate le indagini dei carabinieri della Compagnia di Solofra e della Stazione di Montoro. Un analogo episodio nello stesso paese si era verificato cinque anni fa, in occasione delle elezioni amministrative, quando l’intimidazione fu rivolta contro la collaboratrice di un candidato alla carica di sindaco. A Montoro si voterà i prossimi 8 e 9 giugno per eleggere il sindaco e il nuovo consiglio comunale. L'articolo proviene da Anteprima24.