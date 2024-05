Test di Medicina oggi | come funziona e quando si sapranno i risultati

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 maggio 2024 – E’ uno di quei giorni che possono cambiare la vita. Anni di studi e di sogni racchiusi in 100 minuti. Cento minuti di tempo, dalle 13 di, per rispondere nel modo migliore possibile ai 60 quiz che mettono in palio l’accesso alla facoltà die Odontoiatria (e domani a quella di Veterinaria). Candidati e posti disponibiliNiente ‘anticipi’esercitarsi L’ultimo anno a numero chiuso? Candidati e posti disponibili Penna alla mano, nelle 29 sedi universitarie italiane che ospiteranno il, nelle prossime ore si presenteranno 71.508 aspiranti camici bianchi, in lizza per i circa 20.000 posti a disposizione. Dunque la selezione porterà al via libera per meno di uno studente su tre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2024 16.05 Il passaggio sul primo GPM di giornata: Results of the GPM in Passo Duron: @alafpolak1 (SOQ) Georg Steinhauser (EFE)@NarvaezJho (IGD)# Giro dItalia pic.twitter.com/8mDgNset4B — Giro d’Italia ... oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2024 17.08 Tadej Pogacar , come era scontato che fosse, vince in solitaria a Bassano del Grappa. Il Giro d’Italia è suo. 17.07 La Slovenia ha sei vittorie di tappa in questo Giro d’Italia , tutte ottenute dallo stesso ... oasport

Per ascoltare finalmente l’ultimo disco del Wu-Tang Clan basterà visitare un museo della Tasmania - Per ascoltare finalmente l’ultimo disco del Wu-Tang Clan basterà visitare un museo della Tasmania - Sono in pochissimi finora ad aver sentito “Once Upon a Time in Shaolin”, che il leggendario gruppo hip hop incise in un'unica copia ... ilpost

L’attacco dell’Atalanta è una macchina da gol: quattro in doppia cifra in A, in Europa solo il Real - L’attacco dell’Atalanta è una macchina da gol: quattro in doppia cifra in A, in Europa solo il Real - Lookman, con il gol al Torino, ha agganciato De Ketelaere a quota 10 centri in campionato. Meglio di loro solo Scamacca e Koopmeiners che ne hanno segnati 12 a testa. L'unica nei top 5 campionati euro ... bergamonews

Dall'Idf al palco: il talento di Noga Erez, stella pop di Tel Aviv - Dall'Idf al palco: il talento di Noga Erez, stella pop di Tel Aviv - La cantante israeliana è costretta a camminare sulla linea sottile fra arte e realtà. È considerata "artista della protesta", ma non è una supporter di Netanyahu: "Mi hanno consigliato di non parlare ... ilfoglio