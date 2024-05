Terzo Torneo Giovanile di Calcio Giotto-Amato La coppa va al Castelnuovo Garfagnana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) E’ illa squadra vincitrice del 3°di" di Valdottavo, competizione riservata alla categoria Allievi 2007. I gialloblu superano in finale proprio i bianconeri padroni di casa, al termine di una sfida emozionante e spettacolare, che si risolve solo dopo i calci di rigore. Due a due infatti il punteggio dopo i tempi regolamentari, tre a tre alla fine dei supplementari, e questo la dice lunga sull’intensità di una gara che ha tenuto col fiato sospeso il numeroso pubblico presente. L’altalena di reti inizia col rigore realizzato dall’ottimo Stringari per il Valle di Ottavo, ma Micchi, sempre dal dischetto, acciuffa il momentaneo uno a uno. Pinocci in avvio di ripresa porta in vantaggio il, ma i ragazzi di Lucchesi non mollano e, nel finale, Mazzanti si inserisce su azione d’angolo e realizza il gol del nuovo pareggio.