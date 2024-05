Terrorista dell' Isis arrestato a Torino è Halili Elmahdi | scarcerato nel 2023 perché non era stato espulso

(Di martedì 28 maggio 2024)Il: già finito in manette in passato, eranelma non era

Torino , 28 maggio 2024 - arrestato a Torino Halili Elmahdi , un estremista islamico considerato vicino all'Isis. Il 29enne marocchino naturalizzato italiano sarebbe l'autore dei primi testi di propaganda jihadista scritti in italiano , per lui l'accusa è di associazione terroristica dello Stato ... quotidiano

