Terrorismo | arrestato a Torino un esponente dell’Isis

(Di martedì 28 maggio 2024) La Digos dihaoggi nel capoluogo piemontese il 29enne Halili Elmahdi, considerato undel sedicente Stato Islamico (Isis). L’uomo, di origine marocchina ma naturalizzato italiano, è accusato di associazione terroristica. Non è la prima volta che Halili Elmahdi vienecon questa accusa. Nel 2015 fu fermato perché considerato l’autore del primo testo di propaganda scritto dal gruppo terroristico in italiano. Alla fine di quell’anno, l’allora 23enne patteggiò davanti al Tribunale diuna condanna a due anni di reclusione con sospensione condizionale della pena per “istigazione a delinquere con finalità di”. Tre anni dopo però fudi nuovo con l’accusa di aver svolto attività di propaganda e proselitismo online per l’Isis.