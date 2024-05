Terrore per il Cadice, l’aereo è costretto a un atterraggio di emergenza: “Pensavamo di morire” - Terrore per il cadice, l’aereo è costretto a un atterraggio di emergenza: “Pensavamo di morire” - L'aereo su cui viaggiava il cadice è stato costretto a un atterraggio di emergenza per un grave guasto al motore: paura per i giocatori a bordo ... fanpage

"Pensavamo di morire in aereo": il terribile racconto di Fernandez del Cadice - "Pensavamo di morire in aereo": il terribile racconto di Fernandez del cadice - Il club spagnolo costretto a un atterraggio d'emergenza a Siviglia, il fratello minore di Nacho spiega l'accaduto: "Tanto spavento" ... tuttosport

Sorloth frena le riserve del Real Madrid: 4-4 a Villarreal - Sorloth frena le riserve del Real Madrid: 4-4 a Villarreal - Un poker del capocannoniere norvegese della Liga costringe al pareggio le seconde linee di Ancelotti. Nel frattempo, definiti tutti i verdetti del torneo, con il Barcellona che certifica il secondo po ... corrieredellosport