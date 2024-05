Terranuova Gli studenti dell’Istituto Comprensivo a lezione di cibo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Arezzo, 28 maggio 2024 – Lunedì 20 maggio si è tenuto l'ultimo incontro del “Consiglio dei ragazzi” dell'IstitutoGiovanni XXIII diBracciolini, nel corso del quale sono stati affrontati vari temi. Per prima cosa è stato presentato il progetto “Scarti”, portato avanti dalle classi quinte della scuola primaria. Gli alunni hanno analizzato quanti scarti alimentari vengono prodotti da tutti i ragazzi alla mensa: sono stati fatti dei grafici sulscartato e sono state proposte idee per non sprecare ulteriore. Tutti glisi sono poi impegnati a separare ilavanzato in diverse buste in base al tipo di alimento (una per il primo, una per il secondo e un’altra per il contorno). Inoltre, insieme alla nutrizionista, la dottoressa Sandra Bonannini, hanno calcolato il valore economico delavanzato e indicato la quantità sprecata di acqua utilizzata nella cottura e nella preparazione.