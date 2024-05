Terra fuochi nuovo sequestro da 200 milioni per i Pellini di Acerra

(Di martedì 28 maggio 2024)– Militari dei Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno dato esecuzione ad un ordine di dise restituzione della Suprema Corte di Cassazione e, contestualmente, ad un “” decreto diadottato dal Tribunale di Napoli – Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, avente ad oggetto un ingente patrimonio del valore complessivo di oltre 200di euro nella disponibilità dei fratelliGiovanni, Cuono e Salvatore, imprenditori di(NA) operanti in diversi settori economici, tra i quali la gestione del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani e industriali.

