Terra dei fuochi sequestro da 200 milioni in provincia di Napoli

(Di martedì 28 maggio 2024) Si torna a parlare dideidopo il maxida 200di euro attato ad Acerra, indi. Nel mirino tre fratelli, gli imprenditori Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini, attivi in differenti settori. MaxiSotto accusa l’attività imprenditoriale dei fratelli Pellini, operanti in numerosi settori economici, come la gestione di recupero, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti, sia urbani che industriali. L’ammontare del valore dei beni sequestrati ha trasformato la notizia da locale in nazionale. La valutazione complessiva supera di poco i 200di euro, con la notifica del provvedimento da parte dei finanzieri Nucleo di polizia Economico-Finanziaria diche è stata contestuale a un ordine di dise restituzione della Cassazione.

