Terra dei Fuochi sequestrati di nuovo i 200 milioni ai Pellini di Acerra la decisione del Tribunale di Napoli

Acerra – Militari dei Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno dato esecuzione ad un ordine di dis sequestro e restituzione della Suprema Corte di Cassazione e, contestualmente, ad un “ nuovo ” decreto di sequestro adottato dal Tribunale di Napoli – Sezione per ... primacampania

nuovo maxi sequestro da 200 milioni di euro per i fratelli Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini, imprenditori di Acerra, in provincia di Napoli, operanti in diversi settori economici, tra i quali la gestione del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani e industriali. La notifica del ... teleclubitalia