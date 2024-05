Terra dei fuochi nuovo sequestro da 200 milioni per i Pellini

(Di martedì 28 maggio 2024)maxida 200di euro per i fratelli Giovanni, Cuono e Salvatore, imprenditori di Acerra, in provincia di Napoli, operanti in diversi settori economici, tra i quali la gestione del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani e industriali. La notifica del provvedimento da parte dei finanzieri Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli è stata contestuale a un ordine di dise restituzione della Cassazione. Ildecreto diè stato emesso dalla sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura. .

