Terra dei Fuochi fratelli Pellini | sequestrati beni per 200 milioni di euro

nuovo maxi sequestro da 200 milioni di euro per i fratelli Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini , imprenditori di Acerra, in provincia di Napoli, operanti in diversi settori economici, tra i quali la gestione del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani e industriali. La notifica del ... teleclubitalia

Annullamento della confisca e nuovo maxi sequestro notificati contemporaneamente ai fratelli Pellini . Giovanni, Cuono e Salvatore, imprenditori di Acerra, in provincia di Napoli, operanti in diversi settori economici, tra i quali la gestione del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani ... tg24.sky

Ai tre imprenditori di Acerra, nonostante siano stati condannati in via definitiva per disastro ambientale, sono stati restituiti i beni confiscati, per un valore complessivo di 200 milioni di euro: il provvedimento di confisca, infatti, è stato emesso oltre i termini previsti.Continua a leggere fanpage