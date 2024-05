Ternana retrocessa | Non meritavamo di finire così

(Di martedì 28 maggio 2024) In casanon passa la rabbia per l’atroce retrocessione maturata quando tutto sembrava consentire agli umbri di riuscire a mantenere la categoria. Ora saranno in molti a lasciare i colori rossoverdi. "Nondiper tutto quello che avevamo fatto – commenta il laterale sinistro Carboni -, ma purtroppo il calcio è anche questo. Volevo ringraziare tutti i tifosi per essere sempre stati al nostro fianco e per sostenerci. Un grazie va anche a compagni, staff e direttore sportivo che fin dal primo giorno mi hanno fatto sentire benissimo. Resterete sempre nel mio cuore. Forza Fere sempre". Dello stesso avviso anche l’attaccante Distefano che tornerà alla Fiorentina dopo l’esperienza in prestito. "È difficile trovare le parole – sostiene -, purtroppo non è andata come speravamo.

