Terme e patologie all’orecchio Esperti di settore a confronto | Ecco quali sono i benefici

(Di martedì 28 maggio 2024) L’importanza della terapia termale per ledell’orecchio. Questo è stato il tema principale dell’incontro tra i pediatri locali e il professore Livio Presutti, luminare dell’otorinolaringoiatra di venerdì scorso, nell’area inalazioni delledi Castel San Pietro. La serata si è collocata tra una serie di incontrificati che leorganizzano periodicamente con professionisti del, per illustrare le risorse delle acque termali di Castel San Pietro. "Vogliamo raccontare la forza delle acque termali, il loro valore curativo e mostrare il luogo dove fare le cure", ha sottolineato Stefano Iseppi, amministratore delegato diSpa. Una precisazione condivisa dallo stesso professore Presutti. "La terapia termale è essenziale per la cure adell’orecchio – ha affermato Presutti –.