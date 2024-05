Tenta di rubare la spada di San Michele Arcangelo ma è terribile quello che accade

Borseggiatrici a Milano, ombrellate e bibite rovesciate sul team deterrenza di "Striscia la Notizia" - Borseggiatrici a Milano, ombrellate e bibite rovesciate sul team deterrenza di "Striscia la Notizia" - L'inviato del tg satirico Valerio Staffelli ha documentato le reazioni violente dopo i tentativi di furto ... tgcom24.mediaset

Peter Jackson pensava che la star de Lo Hobbit fosse al verde quando ha visto la sua spada in vendita - Peter Jackson pensava che la star de Lo Hobbit fosse al verde quando ha visto la sua spada in vendita - Buono a sapersi che è finita al suo posto, ma è interessante che Jackson abbia scoperto che la spada era in vendita. Siamo sicuri che gli antenati di Thorin non sarebbero stati molto contenti di ... gamereactor

Gli industriali veneti contro i giochi dei partiti: «A Bruxelles servono le menti migliori» - Gli industriali veneti contro i giochi dei partiti: «A Bruxelles servono le menti migliori» - Gli Stati Uniti aumentano i dazi su auto elettriche, pannelli solari e semiconduttori cinesi, Pechino: «Chiara violazione delle regole del Wto» ... corrieredelveneto.corriere