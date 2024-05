Tennis Ylenia Zocco Ct San Giorgio del Sannio al Roland Garros

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSarà un nuovo fine settimana dalle emozioni forti quello che si appresta a vivere la giovane(2.4,2008),ta di Bonito tesserata con il Ct Sandel. Dopo essersi aggiudicata il torneo di doppio degli Internazionali d’Italia Under 16, che si è disputato al Foro Italico di Roma in contemporanea al Master 1000, la promettenteta è stata convocata dal settore tecnico per far parte della delegazione italiana del “Young Talent Team” per un week end al(31 maggio, 2 giugno), dove è in corso di svolgimento il secondo Slam del calendario. Lata del Ct Sandelsarà accompagnata a Parigi dai tecnici federali Luca Sbrascini e Germano Di Mauro. L’obiettivo di questo progetto, sviluppato da Fitp e BNL BNP Paribas è quello di consentire ai talenti della racchetta di allenarsi e confrontarsi con i più grandi campioni delper acquisire una formazione non solo tecnica, ma anche mentale e fisica.