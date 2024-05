Tennis | Roland Garros Cocciaretto supera in tre set Haddad Maia

Flavio Cobolli , italiano classe 2002, contro Hamad Medjedovic , serbo classe 2003 vincitore delle ultime Next Gen ATP Finals e considerato un potenziale top player nonostante sia ancora solo il numero 135 del Ranking ATP, ma c’è da fire che ha avuto qualche intoppo a livello di forma fisica. Ha ... infobetting

Sono già cinque i giocatori italiani promossi al secondo turno nel tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2024, in attesa di scoprire quest’oggi se si aggiungeranno all’elenco anche Flavio Cobolli, Giulio Zeppieri e Luciano Darderi. Tra gli azzurri che hanno vinto al debutto sulla terra ... oasport

Roland Garros, tabellone femminile: l’unica italiana in campo oggi è la veterana Errani, che ha brillato nelle qualificazioni. notizie e pronostici. Nella giornata che manda definitivamente in archivio il primo turno, l’unica italiana in gara è la veterana Sara Errani, che a 37 anni suonati vuole ... ilveggente