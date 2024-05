Tennis | Roland Garros Cobolli al secondo turno contro il danese Rune

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 28 maggio 2024) Battuto in quattro set il serbo Hamad Medjedovic PARIGI (FRANCIA) - Flaviosi qualifica per ildelSlam della stagione in corso sui campi in terra rossa del complesso parigino. Il 22enne azzurro, numero 53 del mondo e alla seconda apparizione nel main dra .