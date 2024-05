Tennis | Elisabetta Cocciaretto | Ecco il momento in cui è cambiato il match con Haddad Maia

(Di martedì 28 maggio 2024) Rilache neld’esordio di questo Roland Garros si è dovuta misurare con, numero 13 del ranking. Per l’azzurra è arrivato un successo importantissimo che le ha consentito di dare una piccola svolta ad una stagione fin qui non brillante. Nelle interviste del post gara ha anche riferito qual è stato secondo lei il punto di svolta che le ha consentito di ribaltare il(3-6, 6-4, 6-1) e scacciare anche qualche fantasma.: “Dopo il primo set sono scoppiata a piangere. Lì èil” Queste dunque alcune delle dichiarazioni diriprese da Super: “Quando è uscito il tabellone ero a Rabat e il mio allenatore mi ha detto ‘ti piace proprio giocare con le mancine’.

Sfida difficile per Elisabetta Cocciaretto contro la più esperta e meglio classificata Beatriz Haddad Maia . La brasiliana infatti è la numero 14 del Ranking WTA, ma è stata una TOP 10, mentre la marchigiana oggi è solo al 51° posto, piuttosto lontano dal suo best raking. Valgono alcune delle ... infobetting

Elisabetta Cocciaretto firma l’impresa in chiusura di giornata ed al Roland Garros 2024 di tennis elimina la testa di serie numero 13 del torneo di singolare femminile, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, rimonta ta e sconfitta con lo score di 3-6 6-4 6-1 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Al secondo ... oasport

Roland Garros: Musetti, Fognini e Jasmine Paolini volano al secondo turno - Roland Garros: Musetti, Fognini e Jasmine Paolini volano al secondo turno - FRANCESCO LOIACONO - Il primo turno del torneo del Roland Garros ha regalato emozioni forti e partite avvincenti, con numerosi tennisti italiani protagonisti. Lorenzo Musetti ha iniziato con il piede ... giornaledipuglia

Subito fuori Bronzetti e Trevisan - Subito fuori Bronzetti e Trevisan - Baptiste (LL) cocciaretto c. Bucsa Esordio vincente per Jasmine Paolini: supera l'australiana Saville, n.84 Wta, in 1h36'. Rimonta di elisabetta cocciaretto, che elimina la brasiliana Haddad Maia, ... servizitelevideo.rai

Elisabetta Cocciaretto dal baratro all’estasi: “Ho avuto una crisi di pianto, poi mi sono liberata” - elisabetta cocciaretto dal baratro all’estasi: “Ho avuto una crisi di pianto, poi mi sono liberata” - Una grande elisabetta cocciaretto. La tennista marchigiana si è resa protagonista di una splendida partita nel primo turno del Roland Garros 2024. La n.51 ... oasport