Tennis core | la manicure estiva ispirata al mondo del tennis

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 28 maggio 2024) Quando la bellezza incontra lo sport, nasce laaldelGli internazionali di2024 – ma non solo – lasciano la scia di un nuovo e inconfondibile trend modaiolo in cui l’abbigliamento tipico dell’esclusivo sport viene rapidamente portato nella quotidianità con outfit studiati ad hoc che traggono ispirazione daldel. Anche nel segmento beauty, come in quello moda, ilscala rapidamente la vetta del successo diventando il nuovo trend di bellezza da cui traggono ispirazione acconciature e. E sono proprio le unghie a diventare protagoniste della tendenzadel 2024 con la collezione di smalti semi permanenti firmata Neonail già diventata ossessione delle It girl.aldello sport, la nuova collezione “BORN TO WIN” – questo il suo nome – insegue infatti lamania.