Tendenze fitness 2024 da Hyrox a SuperJump per vivere di più e bruciare grassi

(Di martedì 28 maggio 2024) Ilsi rinnova continuamente e punta su un’idea di benessere che non riguarda più esclusivamente l’aspetto fisico esteriore, ma anche equilibrio mentale e longevità, abbracciando un approccio completo che include alimentazione, riposo e mindfulness. RiminiWellness, quando e dove si svolge Per scoprire le ultimein fatto di, che guardano appunto al benessere totale, RiminiWellness è la kermesse ideale. Organizzata da Italian Exhibition Group, l’edizionesi svolge dal 30 maggio al 2 giugno al polo fieristico di Rimini. Nuovee focus sulla longevità NelRiminiWellness si distingue anche per l’introduzione del tema della longevità, esplorato attraverso una varietà di programmi di allenamento e le ultime ricerche nel campo della nutrizione e del benessere psicofisico.

