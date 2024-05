Temporali intensi la Protezione Civile emana l’allerta meteo gialla

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiimprovvisi edalle 14 alle 22 di oggi: ladella Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, hato un avviso di allertacon conseguente criticitàsulle zone 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 4 (Alta Irpinia e Sannio); 5 (Tusciano e Alto Sele). I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Potranno rivelarsi anche. Si prevede inoltre la possibilità di fulmini, grandine e raffiche di vento. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle piogge e deisi segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane anche in considerazione della saturazione dei suoli o di condizioni di fragilità idrogeologica dei terreni.

Maltempo in Campania, allerta gialla dalle 14 alle 22 di oggi - Maltempo in Campania, allerta gialla dalle 14 alle 22 di oggi - Temporali improvvisi e intensi dalle 14 alle 22 di oggi: la protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo ... ilmattino

Protezione Civile: avviso di allerta meteo per temporali intensi e improvvisi - protezione Civile: avviso di allerta meteo per temporali intensi e improvvisi - Temporali improvvisi e intensi dalle 14 alle 22 di oggi: la protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo c ... infocilento

Allerta Meteo in Campania dalle 14 per temporali, grandine, raffiche di vento e fulmini - Allerta Meteo in Campania dalle 14 per temporali, grandine, raffiche di vento e fulmini - Allerta Meteo in Campania dalle 14 di oggi, martedì 28 maggio: temporali, grandinate e raffiche di vento almeno fino alle 22 ... fanpage