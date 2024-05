Tempeste in Usa Centro e Sud 22 morti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 28 maggio 2024) 7.59 Una serie di potentihanno colpito ile il sud degli Stati Uniti durante il fine settimana di festa del Memorial Day, uccidendo almeno 22 persone e lasciando una lunga scia di case e aziende distrutte e di interruzioni di corrente. Cinque le vittime in Kentucky, 7 in sette in Texas e 8 in Arkansas. Due le vittime in Oklahoma, durante un matrimonio all'aperto.