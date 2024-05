Tekla & Ilaria le suggestioni nel video di ‘Un’altra me’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024)in una cueva suggestiva e mistica di Lanzarote. Entrambe alla ricerca di 'Un'altra me'. Che non è soltanto il titolo del nuovo singolo delle due cantautrici bolognesi, ma anche un viaggio che ogni ascoltatore compie insieme a loro tanto nelclip quanto proprio all'interno della canzone., quando è nato 'Un'altra me'? "Subito dopo aver scritto il primo brano, ovvero 'Isola'. Io elo abbiamo scritto nel 2021, subito dopo esserci conosciute. E' un brano opposto a 'Isola'. 'Un'altra me' invita a cercare se stessi". Come è il vostro rapporto? "Io sono quella che accende il fuoco, che innesca la scintilla creativa.si è avvicinata a me per imparare a scrivere. Mi è piaciuto molto il suo metodo di lavoro, io non insegno niente ma tolgo solo la polvere.