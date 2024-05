Tedua è diventato grande

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 28 maggio 2024) In un sabato di metà maggio ero seduto in una sala molto piena di un altrettanto molto pieno Salone del Libro di Torino. L’occasione era la presentazione del libro di Alessandro Michele, già direttore creativo di Gucci e oggi di Valentino, la persona che forse ha più cambiato la moda e la percezione di essa fra le nuove generazioni negli ultimi dieci anni. Un vero innovatore, una personalità che ha sfidato lo status quo e le ingessature del suo mondo, ma non solo di quello, rimescolando generi e generazioni. Quel giorno, inoltre, Michele era particolarmente e felicemente stupito dalla quantità di giovani accorsi per passare un weekend coi libri. Eppure, notavo mentre era sul palco a parlare di sé e della propria opera, non c’era nessuna retorica giovanilista e nessun afflato nostalgico in quest’uomo di cinquantun anni.