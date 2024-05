Tedesco esclude Courtois dagli Europei il portiere gli dà del Pinocchio sui social | c’entra Lukaku

(Di martedì 28 maggio 2024) Domenico, CT del Belgio, ha spiegato del perché Thibautnon è stato convocato per Euro 2024: "Le ultime informazioni che ho sono ciò che ha detto ai media e che non è pronto, un messaggio più che chiaro". Immediata la reazionedelche dà del bugiardo al tecnico: dietro ci sono vecchie ruggini mai risolte. .

La Gazzetta intervista Domenico Tedesco , attuale ct del Belgio. La sua è una storia unica. Faceva l’ingegnere alla Mercedes e di sera allenava i ragazzi dello Stoccarda. «Poi un giorno mi offrono l’U17, e mi danno 3 giorni di tempo per pensarci. E lì mi dico: se non rischi, il treno non passa ... ilnapolista

Naviga il televideo in popup - Naviga il televideo in popup - Ci sono l'atalantino De Kete-laere e il romanista Lukaku nella listadel ct tedesco per gli Europei. Mancail portiere del Real Madrid courtois,reduce da un lungo stop per infortunio. servizitelevideo.rai

Belgio, ecco i 25 convocati per Euro 2024! - Belgio, ecco i 25 convocati per Euro 2024! - Anche il Belgio ha diramato la sua lista per gli Europei. Domenico tedesco ha annunciato i 25 convocati per Euro 2024 e ci sono non poche sorprese. Thibaut courtois è il grande assente nella lista: il ... generationsport

Calcio Poche sorprese per il Belgio - Calcio Poche sorprese per il Belgio - Il Belgio di coach tedesco sarà guidato ai prossimi Europei dai soliti De Bruyne, Vertonghen, Meunier, Tielemans e Lukaku. bluewin.ch