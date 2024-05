Tecnologia più accessibile e inclusiva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Razzante* I progressi dell’era digitale devono sempre mirare a garantire l’accessibilità; tutti, indipendentemente dalle loro abilità fisiche o cognitive, devono poter usufruire dei servizi online in modo completo ed efficace. In questo contesto, il progetto “Citizen Inclusion” dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) riveste un ruolo cruciale nel promuovere l’accessibilità digitale nel settore pubblico italiano. L’obiettivo è quello di rendere l’esperienza digitale dei servizi della Pubblica Amministrazione più, in particolare per le persone con disabilità, di migliorare l’efficienza e di stimolare l’innovazione nel campo dell’accessibilità digitale. Con un finanziamento di 80 milioni di euro, il progetto prevede attività di verifica e monitoraggio dei siti web e delle app di soggetti pubblici e privati, attività di diffusione della cultura dell’accessibilità su scala nazionale mediante iniziative di formazione e comunicazione, supporto e finanziamenti a 55 Pubbliche Amministrazioni locali per migliorare l’accessibilità dei servizi digitali.